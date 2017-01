L'aéroport de Bordeaux-Mérignac a encore battu son record de passagers en 2016

5,8 millions de passagers sont passés en 2016 par l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Le trafic a augmenté de 70% en 7 ans grâce à une offre en constante augmentation, essentiellement sur les vols vers l'étranger. L'année 2017 sera un test avec la concurrence du TGV Bordeaux-Paris dès juillet.

Pour l'année 2016, le trafic à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac a atteint près de 5,8 millions de passagers transportés. La plateforme enregistre une croissance de +8,9% soit 469.600 passagers de plus qu’en 2015 et de +70% en 7 ans . C'est l'une des toutes premières croissances des aéroports français. Un résultat à mettre à l’actif d’une offre particulièrement dense de destinations dont une grande majorité à l’international. Au plus fort de la saison estivale, 101 destinations ont été proposées en vols directs. 2016 a vu la création de 15 nouvelles dessertes régulières et la venue de 2 nouvelles compagnies. Alors que Londres est la destination privilégiée à l'étranger, les meilleures croissances ont été enregistrées cette année sur Venise, Vienne et Barcelone. L'année 2017 pourrait marquer un arrêt dans la croissance de l'aéroport de Bordeaux. A partir du mois de juillet prochain, il va subir la concurrence directe du TGV sur la liaison avec Paris qui représente, avec 2.750.000 passagers près de la moitié du trafic annuel de l'aéroport.

