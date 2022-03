L'aéroport de Brest s'équipe d'une solution d'hygiène efficace contre le coronavirus

Depuis la fin décembre, l'aéroport de Brest Bretagne est le premier aéroport français à être équipé du dispositif d'hygiène permanent développé par l'entreprise lyonnaise Clean Zone Protect. Présenté ce vendredi à Guipavas (Finistère), il s'agit d'un revêtement adhésif antimicrobien, antibactérien et antivirus (il est certifié efficace à 99,9% contre le Sars-CoV-2) pouvant être appliqué sur toutes les surfaces touchées par le public.

"Il y a le Covid mais aussi toutes les maladies courantes, la grippe, la gastro-entérite. 80% des bactéries s'attrapent par les mains, et on se touche le visage en moyenne 3.000 fois par jour donc on va venir casser cette chaîne de transmission manuportée", explique le Brestois Baptiste Bosser, dirigeant et fondateur de Clean Zone Protect.

Rassurer les passagers

Dans l'aérogare, il a été posé sur les principaux points de contact tout au long du parcours des passagers, de la sortie du parking jusqu'à l'entrée dans l'avion, précise Claude Arphexad, le directeur d'exploitation de l'aéroport de Brest. "Cela comprend les rampes d'escalier, les boutons d'ascenseur, les écrans tactiles... L'intérêt c'est très clairement de rassurer les passagers. Sur leur expérience de voyage, au niveau sécurité, ça permet quand même d'avoir une sérénité."

Un comptoir de l'aérogare, protégé par le film antimicrobien. © Radio France - Nicolas Olivier

Efficace pendant 5 ans

Conçu et breveté il y a une dizaine d'années pour lutter contre les infections nosocomiales dans les hôpitaux, ce film transparent fabriqué en France contient des ions d'argent qui détruisent les microbes, bactéries et virus et empêchent leur prolifération. Si elle fait office de désinfection continue, efficace jusqu'à 5 ans, la protection ne dispense pas d'un nettoyage régulier.

Créée en mars 2020, Clean Zone Protect équipe déjà plus d'une centaine d'écoles (y compris dans le Finistère, à Lanrivoaré, Pont l'Abbé ou Penmarc'h), des hypermarchés, des réseaux de transport public, des usines, des bureaux et même des stations de sport d'hiver.