L'aéroport de Brest va retrouver plusieurs destinations en juin

L'aéroport de Brest Bretagne a été parmi les premiers à rouvrir le 11 mai. Mais l'activité est encore extrêmement réduite, avec seulement deux allers-retours par semaine pour Paris-Charles-de-Gaulle, les lundis et vendredis matin. L'aérogare n'est donc ouverte que ces jours-là, entre 10h et 12h30, et encore les boutiques sont toujours fermées. Avant le confinement, ce sont 20 à 25 vols qui étaient programmés chaque jour à Guipavas. Comme l'immense majorité des entreprises, l'aéroport de Brest n'échappe pas à la crise.

Bordeaux, Lyon, Marseille, puis Nice

Dans les prochaines semaines, les dessertes domestiques vont augmenter progressivement. A partir du 8 juin, les vols pour Roissy deviendront quotidiens. Il y aura même 2 rotations par jour dès la fin juin. Le 8 juin marquera aussi le retour de la liaison Chalair entre Brest et Bordeaux (les lundis et mercredis).

Le 15 juin, Air France reprendra la ligne Brest-Lyon (les lundis, vendredis, dimanches).

Ensuite, c'est Ryanair qui sera de retour le 23 juin pour permettre aux Bretons de rallier Marseille à petit prix (les mardis et samedis).

Enfin, Volotea lancera (à priori le 3 juillet) une liaison vers Nice (les lundis et vendredis pendant tout l'été). Pour les vols extérieurs il faudra encore patienter, les frontières de l'espace Schengen étant toujours fermées.

La connectivité est fondamentale

"Le programme s'étoffe petit à petit, se félicite Loïc Abjean, le directeur de l'aéroport de Brest Bretagne. La connectivité reprend et c'est fondamental pour les gens qui vivent ici et pour l'économie. Dans moins d'un mois, il y aura quatre destinations possibles au départ de Brest."

Sur le plan sanitaire, les équipes de l'aéroport ont pris toutes les mesures nécessaires pour rassurer les personnels comme les clients. Le port du masque, obligatoire, est parfaitement respecté, comme la distanciation physique. A l'étage, un agent prend la température de chaque passager avant l'accès aux salles d'embarquement.