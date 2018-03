L'aéroport de Brive Vallée de la Dordogne avait déjà lancé une ligne vers Lyon, déjà avec Hop aux commandes. En 2016 la liaison proposée tous les jours de la semaine passait par Aurillac. Avec une organisation défaillante, elle avait accumulé alors retards et annulations. Et l'avion de 48 places était peu souvent rempli. Elle avait été stoppée définitivement en février 2017. Cette fois Hop change sa formule. Il n'y aura que trois allers et retours par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, des vols directs Brive/Lyon qui seront réalisés par un avion affrété spécialement, de 16 places seulement.

1600 passagers par an.

Une nouveauté aussi de taille qui devrait favoriser cette nouvelle ligne : on peut désormais réserver un vol sur un même billet auprès de Transavia, la filiale à bas coût d'Air France, qui dispose au départ de Lyon de plusieurs destinations européennes qui offrent un attrait supplémentaire donc à la liaison. Hop reste toutefois prudent sur la pérennisation de la ligne. Elle est proposée uniquement jusqu'en octobre avec interruption en août. Un bilan sera réalisé dès cet été. Avec ces ambitions somme toute mesurées; Hop attend 1600 passagers durant la saison. On peut d'ores et déjà réserver un billet sur le site de Hop. Avec un premier prix à 49 euros.

La ligne Brive-Paris progresse

Hop a profité du lancement de cette nouvelle liaison pour dresser le bilan de sa ligne Brive/Paris Orly. Un carton : elle a transporté près de 45 000 passagers en 2017, en progrès constant depuis son lancement il y a 7 ans. "C'est une des meilleures lignes d'obligation de service public du territoire", affirme Jean-Louis Nesti, le président du syndicat mixte de l'aéroport. La liaison de Hop vers Ajaccio a enregistré, elle, 1300 passagers l'an dernier.

