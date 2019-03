L’aéroport de Caen déplore l’arrêt de la ligne vers Genève

Caen, France

"Embarquement pour Genève" : Cette phrase sera prononcée pour la dernière fois ce vendredi à l'aéroport de Caen-Carpiquet. Le dernier vol direct vers Genève décollera à 10h25. Et il symbolisera la fin de l'exploitation de cette ligne lancée le 26 novembre dernier. L'opérateur, la compagnie HOP, a fait le choix de l'arrêter après seulement quatre mois d'exploitation.

Des avions remplis au deux tiers

Il est rare de voir une ligne disparaître aussi vite, surtout à Caen où les nouvelles liaisons sont en général des réussites. Il y a-t-il eu erreur d’aiguillage avec cette tentative vers Genève à raison de quatre trajets par semaine ? Non selon Maryline Haize-Hagron, la directrice de l'aéroport caennais. « Nous sommes extrêmement déçu de l’arrêt de cette ligne qui avait été demandée par l’équipe de Genève. Le constat fait par Hop ! c’est un manque d’équipages et des créneaux aériens non disponibles sur Genève » déplore-t-elle, surtout au regard des données encourageantes de ces quatre mois d’exploitation : « La ligne était en croissance de 10-15% sur ce mois de mars. On arrivait à un taux d’occupations de 60 à 70 % des sièges disponibles. C’est vraiment regrettable ! ».

Contrairement à Hop !, l’aéroport caennais pense donc que cette première liaison directe vers la Suisse pourrait devenir rentable. « Nous allons chercher un nouvel, une compagnie avec une bonne notoriété et des coûts intéressants. On ne désespère pas » conclu Maryline Haize-Hagron.