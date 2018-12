L'aéroport de Deauville-Normandie propose deux nouvelles destinations

L'aéroport de Deauville-Normandie annonce deux nouvelles lignes régulières en mai prochain : Athènes en Grèce et Catane en Sicile. Deux lignes qui viennent compléter une offre déjà dotée de plus de 30 destinations.

Deauville, Deauville, Deauville, France Normandie

Alors que les tours opérateurs ouvrent les ventes des vols pour la prochaine saison été 2019, l'aéroport de Deauville-Normandie a annoncé mardi 4 décembre 2018 qu'il allait proposer deux nouvelles destinations dès le mois de mai prochain. Athènes en Grèce qui sera opérée chaque jeudi du 10 mai au 26 septembre 2019 , par TUI France, opérateur principal de la plate-forme normande. C'est la 4ème destination grecque proposée par l'aéroport deauvillais après Corfou, Kos et Rhodes. Et, Catane en Sicile, proposée par Aéroviaggi spécialiste de la Sicile et de la Sardaigne. Une ligne qui sera assurée chaque vendredi, du 10 mai au 13 septembre en collaboration avec TUI. L'occasion d'aller découvrir tout à la fois la côte orientale de la Sicile mais aussi l'Etna, , la cité mythique de Syracuse, ou encore les Iles Eoliennes et Piazza Arméria et la Villa Romaine du Casale classés au patrimoine de l'Unesco.

Stéphanie Ciesielski, Responsable commerciale TUI France, Maryline Haize-Hagron, directrice de l'aéroport de Deauville-Normandie et Isabelle Tezier-Bouladou,responsable commerciale AEROVIAGGI © Radio France - - Carole LOUIS-

l'aéroport de Deauville va bien

Deux nouvelles destinations qui s'ajoutent à plus d'une trentaine de destinations déjà proposées à Deauville. Un aéroport qui se porte bien selon sa directrice Maryline Haize-Hagron, avec près de 148.000 passagers transportés en 2018. Un chiffre en léger retrait par rapport à 2017, peut-être lié au départ de la plate forme normande, de la compagnie irlandaise Raynair. Pour autant le trafic charter lui n'a pas bougé. Un aéroport qui a trouvé son public: plus de la moitié des voyageurs sont des groupes ou comités d'entreprises. Une clientèle normande mais pas seulement, on vient aussi depuis la Sarthe ou l'ile-de-France prendre l'avion à Deauville.

Une plate forme normande qui a déjà d'autres offres dans ses bagages : développer ses produits d'hiver comme le marché de Noêl de Prague proposé cette année et qui a immédiatement affiché complet et qui devrait être étendu l'an prochain à Budapest (Hongrie), Riga (Lettonie) ou encore Cracovie (Pologne). Enfin un nouvel opérateur, MTO, rejoindra en mai 2019 l'aéroport de Deauville-Normandie qui proposera 3 vols vers le Monténégro.