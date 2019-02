L’aéroport de Figari victime de son succès

Par Hélène Battini et José Tafani, France Bleu RCFM

L’aéroport de Figari sera fermé jusqu’au 24 mars pour cause de rénovation. La piste d’atterrissage doit être agrandit pour accueillir de plus gros-porteurs et répondre à l’augmentation du nombre de passagers.