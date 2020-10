L'aéroport de Limoges-Bellegarde peine à retrouver sa vitesse de croisière

Depuis cette semaine, la compagnie Chalair a renforcé ses vols au départ et à l'arrivée l'aéroport de Limoges. Objectif : muscler l'offre pour booster la fréquentation, toujours à la peine en raison de la crise sanitaire. Le directeur de la plateforme était l'invité de FB Limousin ce mercredi matin.

Depuis ce lundi, la compagne Chalair renforce ses liaisons au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Limoges-Bellegarde. Désormais, 8 allers-retours hebdomadaires sont proposés vers Paris-Orly et vers Lyon. La desserte n'a pas encore retrouvé son niveau normal mais l'aéroport et la compagnie attendent beaucoup ce renforcement du trafic .

"Cette reprise progressive devrait créer du flux" explique Philippe Tibaut, le directeur de la plateforme, "nous avons l'espoir de créer un appel d'air et de faire revenir les clients en proposant de faire des aller-retours dans la journée". Il faut dire que depuis le confinement et aujourd'hui encore, l'aéroport Limoges, par lequel transitent près de 300.000 passagers par an, est loin de son activité normale . Il enregistre une baisse de trafic de 78 % par rapport à l'année dernière.

Vers l'Angleterre, nous tournons à 30-35 % de remplissage au lieu de 85-90 %

Problème supplémentaire : l'espoir d'une reprise du trafic sur les lignes vers l'Angleterre n'aura été que de courte durée. Les vols de Ryanair ont été réactivés le 1er juillet mais la Grande-Bretagne a décrété une quatorzaine obligatoire pour tous les passagers en provenance de France le 15 août. Résultat, la fréquentation des vols s'est écroulée. "Nous tournons à 30-35 % de remplissage sur les arrivées et départs vers l'Angleterre, alors qu'en principe le taux de remplissage de ces avions est de 85 à 90 %" se désole le directeur de Limoges-Bellegarde. Autre conséquence de cette baisse de fréquentation, la compagnie Ryanair a supprimé quelques vols entre Limoges et l'Angleterre en octobre.

Alors quand faut-il espérer un retour à la normale ? "J'espère retrouver une vitesse de croisière satisfaisante l'année prochaine ou en 2022..." avance Philippe Tibaut, "en tous cas, il nous faudra au moins un hiver de transition..." En attendant ces jours meilleurs, les 52 employés de l'aéroport sont tous passés à mi-temps et au chômage partiel.