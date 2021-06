L'aéroport de Limoges redécolle avec un plan de vol bien rempli cet été

Ça redécolle très fort pour l’Aéroport de Limoges qui vient de dévoiler son programme estival. Son plan de vol est déjà bien rempli car dés le début du mois de juillet , les vols saisonniers reprennent avec cinq destinations : Ajaccio , Marseille, puis trois autres vers la Grande Bretagne : Southampton (avec la compagnie British Airways), Leeds-Bradford et Bristol.

Cinq vols par semaine pour Londres dès juillet

Les vols réguliers vers Paris Orly et Lyon poursuivent aussi leur reprise progressive malgré une activité qui sera plus réduite en août. Mais les vols internationaux vers Manchester font leur retour dés ce mois de juin et pour Londres Stansted ce sera en juillet avec cinq vols par semaine du lundi au dimanche sauf le mardi. Le mois prochain on pourra aussi compter sur trois vols par semaine vers Nottingham.

Des séjours vacances sont aussi programmés sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire. Si la situation le permet on pourra se rendre à l'automne en Jordanie ou en Egypte.