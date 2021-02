L'aéroport de Lyon Saint-Exupéry accueille un centre de tests PCR et antigéniques, ouvert à tous

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la France a durci il y a peu les règles d'entrées sur le sol français : ainsi, un test PCR négatif, réalisé 72 heures avant le départ, est obligatoire pour les voyageurs en provenance d'un pays de l'Union Européenne.

De la France vers l'étranger aussi, nombre de pays ont renforcé les règles. Test RT-PCR, test antigénique, les règles varient. Les voyageurs sont invités à se renseigner auprès des compagnies. A l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, deuxième aéroport régional français, Vinci Airports, qui le gère, a décidé de mettre en place un nouveau lieu de dépistage depuis le 1er février.

Des équipes du laboratoire Eurofins Biologie Médicale effectuent les prélèvements, aussi bien des tests PCR, avec des résultats en moins de 24 heures, que des tests antigéniques, avec là un résultat en 30 minutes. Ce centre est ouvert à tous, que ce soit le passager d'une compagnie, le personnel aérien ou au sol, comme la personne qui souhaiterait se faire dépister. Pas d'obligation d'avoir avec soi un billet d'avion.

"Faciliter la vie des voyageurs" pour Vinci Airports

A l'été, des tests PCR étaient réalisés pour les personnes qui arrivaient des pays classés en "zone rouge" par la France. En novembre, des tests antigéniques ont aussi fait leur apparition. Là, le dispositif se veut plus large avec dans le même temps un durcissement des règles. "C'est vraiment pour faciliter la vie des voyageurs, mais aussi du personnel et des riverains", explique Ludovic Gas, directeur des opérations à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Dans les faits, rien n'oblige les aéroports à mettre à disposition ce type de service.

Pour ses débuts, en moyenne chaque jour, ce centre compte 100 à 150 passages, avec plus d'affluence les vendredis, samedis, dimanches et lundis, en lien avec un trafic plus dense avant, pendant et après le week-end. Il est ouvert tous les jours de 3h du matin à 17h, sauf le jeudi... de 8h à 17h. "On s'adapte de toutes façons au plan de vol, mais aussi aux exigences des pays qui peuvent évoluer", précise Stéphane Baudet, chef de projet pour le laboratoire Eurofins.

C'est sans rendez-vous et gratuit sur présentation de la carte vitale. La prise de rendez-vous sera possible prochainement via le site de Lyon Aéroport. Pour l'instant, ce centre doit rester en place au moins six mois. Cela pourra être prolongé si la situation sanitaire l'exige.

Reportage ce mercredi 10 février Copier