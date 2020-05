L'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry annonce un retour de plusieurs vols commerciaux à compter du 8 juin

A l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, la reprise du trafic « passager » se précise. Vinci Airports, concessionnaire de l'aéroport, vient de communiquer les nouvelles mesures sanitaires dont le port du masque obligatoire pour les passagers de plus de 11 ans, l'installation de marquages au sol pour respecter la distanciation physique.

Il fait aussi savoir que la reprise se fera à compter du 8 juin, avec la reprise des vols Air France vers 11 destinations. A partir du 8 juin, ce sera Nantes, Bordeaux, Toulouse; à partir du 15 juin, Brest, Biarritz, Caen, Lille, Nice, Rennes et Strasbourg; et à partir du 22 juin, Pau. "Chaque destination sera desservie trois fois par semaine les lundis, vendredis et dimanches", détaille l'aéroport dans son communiqué.

La compagnie Twin Jet annonce aussi la reprise des vols, 2 fois par semaine, vers Zurich (mercredi et jeudi) et Stuttgart (mardi et jeudi) à partir du 15 juin.

L'aéroport a été mobilisé ces dernières semaines pour le transport de soignants et de matériel médical. Pour ce mardi, une semaine et un jour après le déconfinement, pour ce qui est des vols commerciaux, le site de l'aéroport n'annonçait qu'un vol au départ et un autre à l'atterrissage. Habituellement, il y a jusqu'à 400 mouvements par jour sur cet aéroport, le 4e aéroport français en terme de trafic.