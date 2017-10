Pour la première fois, l'aéroport de Metz-Nanc-Lorraine se prépare à la menace terroriste

Pour la première fois, l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine a été le théâtre d'un exercice de sécurité concernant le terrorisme. Au total, samedi 21 octobre 2017, ce sont 250 agents qui ont été mobilisés un après-midi.

Communiquer, neutraliser, soigner. Voici en trois mots comment résumer les deux exercices de sécurité qui ont eu lieu samedi 21 octobre. 250 agents ont pris part à un plan de sauvetage aérien (baptisé Sater) et à l'opération anti-terroristes pendant près de quatre heures, dans des scénarios totalement inconnus des acteurs.

Une première intervention en cinq minutes

La première phase consistait, dans un laps de temps le plus court possible, à localiser des aéronefs en détresse, disparus ou accidentés pour porter secours aux occupants. Un exercice que connaissent bien les forces présentes sur place, contrairement à l'exercice suivant.

Cinq terroristes sont présents au sein de l'aéroport situé à Vigny, entre Metz et Nancy. Plusieurs victimes sont recensées. Pour agir, interviennent dans l'immédiat, les forces déjà sur place: les militaires de la force Sentinelle, les douanes et la brigade de gendarmerie des transports aériens.

Pour Georges Bos, directeur de cabinet du préfet de la Moselle, les faits sont très concluants:" Les hommes ont neutralisé, c'est-à-dire tué deux assaillants en moins de cinq minutes. Les trois autres ont été fixés, autrement dit, isolés dans une partie de l'aéroport pour qu'ils ne soient pas en contact avec la population".

Après l'assaut, les services de secours et ceux d'intervention se réunissent pour un premier bilan. © Radio France - Jordan MUZYCZKA

S'inspirer de ce qui a été fait aux attentats de Paris

Et pendant que le RAID de Nancy, le GIGN de Reims ou encore la Compagnie de gendarmerie de Metz se concentre sur les cibles ennemies, les secours prennent en charge les blessés.

Un poste médicale est installé au dehors. On y évalue la gravité des blessures, on envoie les blessés aux hôpitaux du secteur, etc. Rapidité et efficacité, c'est ce qui permet de sauver des vies souligne Olivier Pierrard, le médecin-commandant des pompiers: " Notre stratégie de prise en charge a fait ses preuves , notamment au moment des attentats du 13 novembre [(à Paris)], car nous avons un faible taux de décès après attaque".

Un bilan sans fausses notes même s'il reste du travail concède les différents acteurs. Le gros point de progression est notamment dans la communication. Entre les forces de sécurité et les secours par exemple car ces derniers doivent constamment se déplacer quand ils évoluent dans l'enceinte de l'aéroport, afin qu'ils ne soient pas a proximité de terroristes.