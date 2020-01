L'aéroport de Montpellier enregistre un nouveau record

Montpellier, France

Cela fait deux années de suite que l'Aéroport Montpellier-Méditerranée bat un record de trafic. Avec 1.935.631 passagers accueillis en 2019, il atteint un niveau historique (1.879.930 passagers en 2018, soit une hausse d'environ 3%). "Nous nous réjouissons évidemment de ces magnifiques résultats", commente Emmanuel Brehmer, Président du Directoire de l’Aéroport Montpellier-Méditerranée.

Les vols entre la capitale languedocienne et Paris, opérés par Air France-KLM, représentent grosso modo la moitié des passagers (562.546 pour Orly et 427.123 pour Charles de Gaulle). Les 14 lignes européennes (Londres, Berlin, Amsterdam...) représentent un peu moins du quart de ces passagers (417.612 passagers). Parmi les destinations hors Europe, c'est la ville marocaine de Casablanca qui arrive en tête (63 130 passagers).

L'aéroport de Montpellier accueille une quinzaine de compagnies aériennes et il mise beaucoup sur l’ouverture, dès ce printemps, de la base Transavia, la filiale à bas coût d'Air France-KLM, avec 20 lignes supplémentaires pour un demi-million de passagers en plus dès 2020, selon les prévisions. Ce qui fait dire à Emmanuel Brehmer : "J’invite les habitants de Montpellier, de l’Est de l’Occitanie et de l’Ouest de PACA à considérer cet aéroport comme le leur".

Hors groupe Air France-KLM, le podium se partage comme suit : Volotea a transporté en 2019 272.706 personnes (en hausse de 22,76%). easyJet : 244.345 (+19,17%). Air Arabia Maroc : 160.116 (+8,30%).