L'aéroport de Montpellier espère reprendre davantage de couleurs avec l'arrivée du low-cost

Le président du directoire de l'Aéroport Montpellier Méditerranée a le sourire. Son aéroport vient de boucler un bel été. Une reprise économique "encourageante" qu'Emmanuel Brehmer espère voir se prolonger pour la saison d'hiver avec l'arrivée de compagnies low-cost.

Si l'on fait les comptes, en juillet, ce sont 151 735 passagers qui ont été accueillis, soit une hausse de 78 % par rapport à juillet 2020. La hausse s'est poursuivie en août avec 168 125 voyageurs enregistrés, soit plus de 40 000 de plus que l'année dernière, à la même époque. Des passagers qui pour un peu moins de la moitié, se sont envolés pour des vols Montpellier-Paris.

Mais pour Emmanuel Brehmer, cette reprise, encore éloignée de l'année record de 2019 où l'aéroport avait recensé plus de 200 000 passagers pour chacun des mois de l'été, est dû à l'offre des destinations. " On a offert cet été, 36 destinations. C'est un record. Ce ne sont pas les 50 que l'on avait pour objectif de lancer en 2020 avant le covid, mais cela montre bien que la croissance est revenue, que Transavia est là", précise le président du directoire de l'aéroport. Avec l'installation de la compagnie à bas coût d'Air France, l'aéroport "a limité l'impact de la crise sanitaire", pointe Emmanuel Brehmer.

Une révolution en marche, le low-cost

Des résultats encourageants avec un espoir pour l'aéroport, que cela se poursuive. Pour cela, l'atout, c'est toujours Transavia. Avec le début de la saison estivale, prévu le 31 octobre, l'aéroport dit adieu à la compagnie Hop! de Air France. Elle ne desservira plus l'aéroport parisien de Paris-Orly. Quatre vols d'Air France sont en revanche maintenus pour l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.

C'est Transavia qui reprend le flambeau avec quatre vols par jour. Un premier départ est prévu à 6h45. Les avions de la compagnie low-cost Easy Jet feront également leur entrée sur le tarmac de l'aéroport montpelliérain. Ils effectueront, deux vols quotidiens.

"On avait atteint un plafond de verre. Les aéroports, pour se développer, ont besoin de compagnies low-costs. L'arrivée de Transavia, c'est le pas-de-géant. En plus de tout le reste, Easy Jet, comme Volotea qui a accru son offre de 20 % pendant l'été. Notre volonté est de reconquérir, avec ces trois opérateurs, une clientèle que l'on avait perdue au profit du train, avec des vols sur Orly entre 35 et 40 euros. C'est deux fois moins cher qu'un billet TGV pour Paris", assure Emmanuel Brehmer.

29 destinations proposées

Avec le pari du low-cost, l'aéroport proposera également 29 destinations. Parmi les nouveautés proposées par Transavia : Bastia, Séville, Oujda, Palerme, Athènes et Héraklion. Mais seules 19 destinations fonctionneront en permanence sur la saison. Ainsi Ajaccio, Palerme, Athènes, Héraklion seront proposées jusqu'aux vacances de la Toussaint.