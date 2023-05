L'aéroport de Montpellier passe à l'électrique pour les avions en escale

L'aéroport de Montpellier veut électrifier toutes ses opérations sur le tarmac d'ici fin 2025, annonce ce mercredi 10 mai 2023 Emmanuel Brehmer, président de l'AMM. Quand un avion atterrit, il continue de consommer de l'énergie le temps de l'escale, qui peut durer jusqu'à une heure. Ça représente 20% à 50% des émissions d'un aéroport. En passant à l'électrique, l'aéroport devrait économiser 1.000 tonnes d'émissions de CO2 par an.

L'aéroport va donc supprimer les groupes électrogènes au fuel qui alimentent les avions lorsqu’ils sont en escale, et les remplacer par des bornes électriques 400 Hz, et acquérir cinq unités de climatisation avion pour réduire l’usage des moteurs auxiliaires, très gourmands en kérosène.

Le moteur auxiliaire, qui maintient le courant à bord pendant l'escale "consomme 150 litres de kérosène par heure à pleine charge, soit 400 kg de CO2", explique Lionel Clermont, dirigeant de la société Guinault qui fournit les climatiseurs électriques. "Nos machines consomment environ 5 kg de CO2 par heure. Si on a une énergie totalement décarbonée, alors il n'y aura plus aucun kilo de CO2", poursuit-il.

Bornes de recharge électrique sur les parkings

L'aéroport veut d'ailleurs bientôt se fournir en énergies vertes, et poursuivre la décarbonation du site. "On va mettre des bornes de recharge électrique sur l'ensemble des parkings pour les véhicules de service de l'aéroport, les passagers, les taxis", explique Emmanuel Brehmer, président de l'aéroport de Montpellier.

"On met en place un grand plan de mobilité inter-entreprise pour limiter l'usage de la voiture, en compensant avec les transports en commun et les déplacements doux. On va essayer de faciliter le covoiturage pour les 4.000 salariés", poursuit Emmanuel Brehmer. Il faut toutefois rappeler que 90% des émissions de l'aviation se font en vol, et non à terre, et que le transport aérien correspond à 5% à 6% de l'impact climatique récent des activités humaines .