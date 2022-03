Cet été, partez depuis l'aéroport de Montpellier vers six nouvelles destinations

A partir de ce dimanche, l'aéroport de Montpellier propose plus de 40 lignes en France, en Europe et dans le monde. Dont six nouvelles destinations. Une offre plus grande que les années précédentes et low-cost. Après une année 2021 positive, l'aéroport espère continuer sur cette lancée.