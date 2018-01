Montpellier, France

L'aéroport Montpellier-Méditerranée courait après depuis 17 ans. Le record du nombre de passagers datant de 2000 qui était de 1,733 million de passagers a été largement dépassé en 2017 avec 1,849 million de voyageurs passés par l'aéroport de Montpellier. C'est 178 000 de plus qu'en 2016 qui avait déjà été une très bonne année .

Ces bons chiffres sont dus à de très bons taux de remplissage des vols Air France vers Orly et de La Navette Paris (+17%) et à l'ouverture de nouvelles destinations via des compagnies Low -cost : gros succès de la ligne vers Dublin (+ 35% ) et de celle vers Marrakech (+ 43%) .

Un nouveau terminal, dans le prolongement des aérogares existantes, débutera début mars et ouvrira au printemps 2019. Grâce à cette nouvelle infrastructure, l'Aéroport montpelliérain sera en capacité d'accueillir 2,5 millions de passagers.

L’aéroport Montpellier Méditerranée fête ses 80 ans cette année. Le premier atterrissage ayant eu lieu en 1938.