L'aéroport Nantes Atlantique reprend son envol

Disparu le temps où le hall de l'aéroport était vide. Plus de 4,4 millions de passagers ont pris l'avion de Nantes depuis le début de l'année, dont 60% en direction de l'international. Le nouveau directeur général de Nantes Atlantique, Xavier Lortat-Jacob, est arrivé en juillet. Il ne pouvait rêver une prise de fonction sous de meilleurs auspices : "On a connu cet été une reprise très dynamique du trafic. 80% des passagers qu'on accueillait en 2019 sont revenus cet été à l'aéroport."

Disparu aussi le temps où les compagnies aériennes désertaient l'aéroport. Selon la direction, elles sont toutes revenues depuis 2019. Cinq nouvelles se sont même installées : Sky Express, Air Montenegro, Swiss, Corsair et Sun Express, qui proposent entres autres des vols vers la Grèce et la Turquie. Dans le top 5 des compagnies, on trouve toujours Volotea, EasyJet, Transavia, Air France, Ryanair. Elles réalisent à elles seules 85% du trafic.

Nantes a également reconstitué à 90% sa connectivité depuis 2019, c'est-à-dire son réseau de destinations. L'aéroport proposait cet été 88 destinations directes, dans 25 pays différents. L'hiver, il offre 56 destinations. Tous les aéroports français connaissent une belle reprise mais Nantes "est dans le haut du panier", selon Laurent Noirot-Cosson, le directeur commercial de Nantes Atlantique. Il rappelle que déjà, avant la crise du Covid, Nantes connaissait la plus forte croissance des aéroports français.

Le nouveau directeur général de l'aéroport Nantes Atlantique, Xavier Lortat-Jacob, a pris ses fonctions en juillet dernier. © Radio France - Anne Bertrand

L'autre motif de satisfaction pour la direction, c'est que les voyageurs attribuent en moyenne une note de 8/10 à l'aéroport Nantes Atlantique. Cet été, le temps de passage aux points de contrôle s'effectuait à 85% en moins de 10 minutes. Et les familles ont apprécié l'accès facilité mis en place quand on on voyage avec des enfants.

La direction de l'aéroport se dit aussi attentive aux riverains. Elle reconnaît que le couvre feu, instauré au printemps entre minuit et 6 heures, n'est pas toujours respecté mais il l'est "à plus de 80%", indique Xavier Lortat-Jacob. Le directeur général explique : "On travaille avec la DGAC [Direction générale de l'aviation civile] et les compagnies pour que les infractions qu'on a connues cet été ne se reproduisent pas. Dans la programmation, on travaille sur les horaires pour que les aléas ne fassent pas que les vols débordent des horaires autorisés." Nantes Atlantique rappelle également que le nombre de vols de nuit a été divisé par six depuis 2018.

Les halls de l'aéroport seront chauffés à 17° cet hiver

Xavier Lortat-Jacob fait par ailleurs remarquer que les avions sont plus occupés qu'avant le Covid et ils sont 30% de moins à survoler la métropole par rapport à 2019, ce qui induit de fait des nuisances moindres pour les riverains. Concernant l'autre sujet qui fâche, l' expérimentation d'un nouveau couloir aérien au dessus de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, pour les avions qui décollent vers le sud, la direction de l'aéroport rappelle qu'elle gère une infrastructure d'accueil et que c'est la DGAC qui est décisionnaire sur le sujet.

Enfin, l'aéroport de Nantes n'échappe pas à son plan de sobriété. Il vise à réduire de 10% les consommations énergétiques, avec un éclairage tout en LED. Le chauffage sera aussi abaissé à 19° dans les bureaux et à 17° dans les halls mais la direction assure travailler de concert avec les personnels concernés, en leur fournissant notamment un "pull chaud".