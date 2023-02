L'aéroport de Nice annonce un nombre record de destinations vers l'international pour l'été prochain

L'aéroport Nice Côte d’Azur dévoile ce lundi un programme pour l'été 2023 tourné vers les villes à l’international. Les liaisons long-courriers atteignent le nombre record de dix dont six vers l’Amérique du Nord, avec deux routes vers le Canada et désormais quatre vers les Etats-Unis, à la faveur de la reprise de la ligne de et vers Atlanta opérée par Delta Airlines. Avec 21 nouveautés dont 16 lancements et trois annualisations de lignes. C'est un tourisme étalé tout au long de l'année.

Dans le détail voici les neufs nouvelles destinations :

Atlanta (Delta Airlines) ;

Bari (easyJet) ;

Birmingham (Jet2.com) ;

Bruxelles-Charleroi (Volotea) ;

Constantine (Air Algérie) ;

La Valette (Air Malta) ;

Paris-Beauvais (easyJet) ;

Riyad (Saudia) ;

Tampere (Air Baltic).

Ce programme comporte également trois annualisations de lignes (Tunis, avec Transavia France, Bordeaux et Venise, avec Volotea), ce qui présente un intérêt majeur pour le territoire azuréen qui voit ainsi des liaisons importantes pérennisées.

L’Amérique du Nord en force

De mai à octobre, Nice sera relié à Montréal, avec Air Canada et Air Transat, à raison de cinq à sept rotations par semaine. D’avril à octobre, New-York sera accessible avec jusqu’à trois vols par jour, opérés par United Airlines, Delta Airlines et La Compagnie. Enfin, grande nouveauté de la saison, Delta Airlines nous relie à nouveau par un vol direct à son hub d’Atlanta, en quotidien, de mai à septembre, offrant au territoire une porte d’entrée exceptionnelle vers toute l’Amérique du Nord et l’Amérique latine.

Le retour des pays du golfe

Voici les quatre destinations vers les pays du golfe :