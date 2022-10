L'aéroport de Nice dévoile une nouvelle destination au départ de la Côte d'Azur

C'est à l'occasion de la célébration de ses 26 ans de présence à Nice-Côte d'Azur que la compagnie EasyJet, premier opérateur depuis la plateforme niçoise avec près d'un passager sur trois transporté désormais, a annoncé ce mercredi l'ouverture d'une ligne vers et depuis Copenhague pour l'été prochain. Ce sera la quarantième destination Easyjet depuis l'aéroport azuréen. Sachant que d'autres compagnies ralliaient déjà Copenhague depuis quelques temps.

ⓘ Publicité

Easyjet, première compagnie aérienne de l'aéroport niçois

Quarante destinations sont proposées désormais depuis l'aéroport niçois par les avions oranges et blancs. En 1996, EasyJet, alors toute nouvelle compagnie européenne, lançait ses premières lignes internationales : Amsterdam, Barcelone et Nice. En 2012, alors que la compagnie était déjà un acteur de poids à Nice, une base était créée avec trois avions Airbus. Une décennie plus tard, l’offre a quasiment doublé, passant de 23 lignes à 40 aujourd'hui dont 10 lignes domestiques.

200 employés locaux

Cinq avions sont basés à Nice, avec plus de 200 employés locaux travaillant tous sous contrat français. "La base a permis la création de milliers d'emplois indirects", se félicite l'aéroport niçois dans un communiqué commun avec Easyjet avant d'ajouter : "Plus de 55 millions de passagers ont été transportés par Easyjet depuis le début de ses opérations à Nice."