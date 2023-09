L’aéroport de Perpignan a 100 ans, voltige, parachutistes, avions anciens, on fête ça !

Maintenant on vous propose d'imaginer la vie en Roussillon il y a cent ans. Le train oui, vapeur évidemment, les prémices de l'automobile et les débuts de l'aviation aussi avec la formidable aventure du courrier transporté rapidement par les airs. Des pionniers, de la passion et une bonne dose d'audace aussi à l'époque de l'aéropostal.

C'est dans ce contexte qu'est né l'aéroport de la Llabanère , on l'appelle parfois encore comme ça, entre Perpignan et Rivesaltes et qui aujourd'hui est devenu officiellement, aéroport Perpignan Rivesaltes Méditerranée .

Durant deux jours, des animations, des rencontres et de quoi s'émerveiller surtout face aux "machines volantes" avions et planeurs.

On remonte le temps avec ces aéronefs de légende vous savez ceux qui, au sol, sont dressés et qui ont comme une petite roulette à l'arrière.

Pour frissonner des démonstrations de sauts en parachute, avec des professionnels qui savent nous épater.

Afin de s'amuser avec les lois de la pesanteur sur Terre, des démonstrations de voltige en planeur, sans moteur, sensation de liberté supplémentaire mais technicité complète obligatoire.

Et pour le confort de toutes et tous, sur place, un petit espace restauration, avec burgers, tacos et churros.

Entrée libre, et c'est directement à l'aéroport.