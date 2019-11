L'aéroport de Poitiers bientôt relié à Marseille en vol direct, d'autres nouvelles destinations à l'étude

Poitiers, France

On pourra bientôt faire Poitiers-Marseille en avion et en direct ! c'est l'un des projets à court-terme de SEALAR pour l'aéroport de Poitiers. SEALAR (Société d'exploitation et d'action locale pour les aéroports régionaux), est un opérateur qui gère déjà un réseau d'aéroports régionaux en France, dont ceux de Brest-Quimper-Morlaix et de Marseille-Provence. Il a remporté l'appel d'offres lancé par le syndicat mixte de l'Aéroport de Poitiers Biard. A compter du 1er janvier 2020 donc, c'est cette société qui exploitera l'équipement. Le contrat a été signé ce vendredi et court sur douze ans avec pour ambition de dynamiser l'activité de l'aéroport de Poitiers et les retours procurés à la vienne, ce qui satisfait pleinement le président du syndicat mixte Bruno Belin. D'améliorer la qualité du service et de garantir l'état des infrastructures.

Un parcours passager fluidifié et plus de services

on sait par exemple que SEALAR va investir huit millions d'euros, notamment pour rénover la piste de l'aéroport et son balisage. Et réaménager, diversifier, le nombre de boutiques sur le site. Mais SEALAR veut aussi repenser le parcours des passagers afin de fluidifier les formalités de contrôles et améliorer le confort du passager à l'arrivée ou à l'embarquement. Il faut que celui-ci passe le moins de temps possible entre le moment où il se gare sur le parking et son entrée dans l'avion.

Des vols vers Marseille, Madrid, la Belgique et Milan

Dans son projet, le nouvel exploitant s'est également engagé à faire progresser le trafic aérien au départ et à l'arrivée de Poitiers. L'idée, c'est de passer de 120.000 à 190.000 passagers annuels à l'horizon 2031. Pour cela, SEALAR entend développer l'aviation d'affaires, mais pas seulement ! dans les trois ans qui viennent Poitiers sera relié à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur puisque l'idée c'est de proposer un Poitiers-Marseille en direct. Au niveau européen, Poitiers sera relié au HUB de Madrid, à la Blegique, et au nord de l'Italie.

Négociations en cours avec Ryanair pour Manchester

Sans compter bien sûr la ligne d'obligation de service public La Rochelle-Poitiers-Lyon et la ligne Ryanair vers Londres-Stansted. Des négociations sont en cours pour une ouverture vers Manchester en 2020. En tout état de cause, le low-cost n'est pas exclu. Toutes les pistes pour développer l'activité de l'aéroport de Poitiers sont étudiées.