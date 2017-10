L'aéroport de Rennes prend son envol

Avec 700.000 passagers sur un an et des chiffres records cet été, Rennes est l'aéroport de moins d'1 million de passagers qui progresse le plus. Une nouvelle liaison vers Strasbourg vient compléter l'offre rennaise.

Une année exceptionnelle

L'aéroport de Rennes bat encore des records de fréquentation, portés par les nombreuses compagnies low-cost et ses liaisons domestiques (Paris, Lyon, Marseille, etc.). La fréquentation rennaise est aussi dopée par ses liaisons avec les deux hubs européens de Roissy et Amsterdam.

Le potentiel est encore très important pour Gilles Tellier, le Directeur de l'aéroport de Rennes.

Plus d'une trentaine de liaisons directes

Désormais, l'aéroport de Rennes propose 10 destinations françaises (Paris, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Bastia, Ajaccio, Figari, Strasbourg) et une quinzaine vers des villes européennes (Londres, Southampton, Exeter, Birmingham, Manchester, Cork, Dublin, Amsterdam, Rome, Barcelone, Malaga, Madrid, etc.).

Les destinations domestiques les plus empruntées sont Paris-Roissy, Lyon et Marseille. L'aéroport de Rennes enregistre aussi un beau succès de sa liaison vers Amsterdam (jusqu'à 2 vols/jour), qui permet ensuite, comme Roissy, de s'ouvrir au monde entier.

L'Europe au départ de Rennes © Maxppp - Aéroport de Rennes

Rennes en mode séduction

Pour un "petit" aéroport (moins d'1 million de passagers/an) Rennes compte beaucoup de compagnies. 7 compagnies aériennes régulières permettent de voyager vers plus de 120 destinations en France et à l’international. L'aéroport de Rennes est en "mode séduction" selon Gilles Tellier, pour attirer de nouvelles compagnies. Les prochaines "cibles" sont la Suisse et l'Allemagne, qui est désormais accessible grâce à une liaison 4 fois/semaine vers Strasbourg, à partir du 1er décembre.