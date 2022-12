L'aéroport de Roissy renommé "Anne-de-Gaulle" à l'occasion de la journée des personnes handicapées

L'aéroport de Roissy change de nom pour une semaine. A l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées samedi 3 décembre, il est rebaptisé "aéroport Paris-Anne-de-Gaulle", du nom de la fille handicapée de l'ancien Président de la République. Anne de Gaulle, qui était porteuse de trisomie 21, est morte en 1948, à l'âge de 20 ans.

ⓘ Publicité

A partir de samedi et pendant une semaine, l'identité visuelle du sixième aéroport mondial va être transformée pour rappeler que "seule la mobilisation de toute la société permettra (...) de créer une société de l'accompagnement" des personnes handicapées pour mieux les intégrer dans la société, explique la fondation Anne de Gaulle dans un communiqué.

Le changement de nom sera visible sur le fronton extérieur des terminaux 2A et 2B et à l'intérieur des terminaux 2E et 2F.

Les voyageurs en provenance de pays francophones entendront, en français et en anglais, le message de bienvenue à l'aéroport Paris-Anne-de-Gaulle du personnel navigant d'Air France-KLM.

"Le changement de nom temporaire de l'aéroport est un moyen, historique et inédit, de marquer les esprits, tout en l'accompagnant, auprès de nos passagers français et internationaux de la pédagogie nécessaire dans nos terminaux, sur la Fondation et la cause", estime Augustin de Romanet, PDG du groupe Aéroports de Paris (ADP), gestionnaire de l'aéroport, cité dans le communiqué.

Les personnes handicapées pas toujours accueillies "de façon optimale"

Le PDG d'ADP, interrogé sur France Info, indique cette opération est aussi "un moyen de relever notre niveau d'exigence pour mieux accueillir les personnes en situation de handicap, ce que nous ne faisons pas toujours de façon optimale".

"Parfois les parcours passagers sont marqués par une absence de continuité, avec par exemple des escaliers". Augustin de Romanet observe aussi que "certaines compagnies aériennes ne signalent pas en temps et en heure" à l'aéroport "les personnes en situation de handicap qui sont à bord des avions" et qui pourraient ainsi avoir besoin de dispositifs d'accueil spécifiques. Le dirigeant estime que l'addition "de ces petits détails est insupportable".

Pour Jean Vendroux, président de la fondation, "il est temps de changer de paradigme pour mieux accompagner les personnes en situation de handicap mais aussi faire progresser toute la société". La fondation Anne de Gaulle a été créée en 1945 par ses parents pour accueillir et accompagner des personnes présentant un trouble du neurodéveloppement avec ou sans troubles psychiques.