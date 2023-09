L'aéroport de Strasbourg-Entzheim, l'un des plus anciens de France, fête ses 100 ans

L'aéroport de Strasbourg-Entzheim est centenaire. C'est l'un des plus anciens en France. Il était installé au polygone au début du 20e siècle, mais il a ensuite déménagé à Entzheim pour avoir plus de place. L'une des dates marquantes de son histoire, c'est le premier vol commercial de nuit au monde. Il a eu lieu le 3 septembre 1923 entre Paris et Strasbourg.

ⓘ Publicité

Du décollage dans un champ à l'atterrissage du Concorde

En 100 ans d'histoire, l'aéroport a connu les décollages dans un champ, mais aussi les passages du Concorde et de Air Force One. "Au départ, c'est un champ, puis la piste se durcit", explique Renaud Paubelle, le président du directoire de l'aéroport. "Et puis au lendemain de la seconde guerre mondiale, une base aérienne Otan s'installe." De nombreuses personnalités sont aussi passées par l'aéroport, "la Reine d'Angleterre, le Pape Jean-Paul II et aussi Barak Obama."

L'aéroport de Strasbourg-Entzheim a connu un développement exponentiel à la fin du 20e siècle. Il a vécu ses heures fastes dans les années 90, avec un record du nombre de voyageurs en 1999 et un peu plus de deux millions de passagers. Mais le TGV et le covid sont passés par là. En 2023, l'aéroport espère repasser la barre du million de voyageurs.