L'aéroport de Strasbourg-Entzheim va fermer pendant un mois au printemps 2023, du 14 mars au 14 avril, on révélé nos confrères de France 3 Alsace ce mardi, en raison de travaux sur sa piste. Une information confirmée à France Bleu Alsace par le président du directoire de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim Renaud Paubelle "ce sont des travaux programmés tous les 12-15 ans. La dernière fois c'était en 2000. La couche de surface de la piste est un peu abîmée donc on va la refaire. On va en profiter de ces travaux pour installer de nouveaux feux de balisage LED."

Certains vols détournés vers Baden ou Bâle-Mulhouse

Durant ces travaux, les compagnies aériennes devront s'adapter. L'aéroport n'a pas prévu de détourner les vols vers un aéroport en particulier. "Certaines ont décidé de réduire la voilure, d'autres proposeront des vols depuis Baden ou Bâle Mulhouse", indique Renaud Paubelle.

Une réouverture pour les vacances de Pâques

Pour l'aéroport, cette fermeture représente un gros manque à gagner poursuit Renaud Paubelle "en mars nous avons en général un millier de vols, mais ces travaux sont nécessaires notamment pour des raisons de sécurité. On a cherché à trouver le meilleur compromis, en prenant en compte la météo, une fermeture entre les sessions parlementaires et avant les vacances scolaires de Pâques". Les avions seront là pour le premier jour de départs en vacances le 15 avril assure la direction.