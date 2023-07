L'aéroport de Strasbourg repassera certainement la barre du million de visiteurs en 2023

La fréquentation est en passe de revenir à son niveau d'avant le covid à l'aéroport de Strasbourg Entzheim. La direction prévoit de passer la barre du million de visiteurs pour 2023, et ce malgré une fermeture d'un mois pour refaire la piste . Il y en avait 1,3 million en 2019. Depuis la fin de la pandémie, l'aéroport bas-rhinois est en pleine mutation, une mutation indispensable selon un rapport de la cour des comptes sur les aéroports intermédiaires comme Strasbourg.

Un nouveau modèle basé sur les compagnies low-cost

Ils doivent faire face à deux défis : la décarbonation et le développement d'un nouveau modèle, avec une grande part de compagnies low-cost. Sur ce dernier point, Strasbourg est bien placé. "En 2011, on avait 0% de compagnies low-cost qui escalaient à Strasbourg, aujourd'hui, on est à 75% du trafic qui est du trafic low-cost", souligne Renaud Paubelle, président du directoire de l'aéroport de Strasbourg Entzheim. "Aujourd'hui on est en train de développer de belles lignes, vers Londres à l'automne, et je l'espère vers Berlin cet hiver."

L'arrivée des compagnies low-cost compense le désengagement d'Air France dans l'aéroport bas-rhinois dans la même proportion.

Le chantier de la décarbonation lancé

Quant à la décarbonation, l'aéroport a lancé le chantier d'une centrale biomasse pour le chauffage. "On travaille aussi sur les friches militaires, même si elles ne sont pas encore dans la concession aéroportuaire. L'objectif est d'accueillir l'industrie de demain, des énergies nouvelles, parce qu'on aura 45 hectares directement accessibles depuis l'aéroport de Strasbourg." L'aéroport de Strasbourg se penche aussi à la demande de certaines compagnie sur la mise à disposition de biocarburant pour les avions.