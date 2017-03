L'aéroport de Toulouse-Blagnac entame 18 mois de travaux

Ce lundi 27 mars, l'aéroport de Toulouse lance son plus gros chantier depuis la construction du Hall D il y a six ans. Des travaux qui concernent justement ce Hall D, en partie fermé pendant au moins jusqu'au printemps 2018. Pas de grosse pagaille à prévoir, juste quelques changements d'habitude.

Vous allez le constater dès ce lundi matin si vous prenez l'avion, c'est parti pour douze à dix-huit mois de travaux à Toulouse-Blagnac. L'aéroport, qui a passé l'an dernier le cap des 8 millions de passagers, lance l'une de ses plus importantes phases de relooking et d'agrandissement depuis sa création. Au programme d'ici le printemps prochain déjà une nouvelle zone unique de contrôle du côté du hall D, une jetée d'embarquement pour les vols low-cost et de nouveaux magasins dans la galerie marchande.

Le hall D ouvert il y a six ans va être agrandi de 3.000 m² avec de nouveaux magasins. © Radio France - Bénédicte Dupont

Changement de hall pour la British Airways et les vols vers le Maghreb

Si vous avez l'habitude de prendre l'avion, que vous êtes déjà enregistré sur Internet vous et vos bagages, pas de souci, il vous suffira de repérer le hall d'embarquement de votre vol. En revanche, si vous partez en vacances avec de gros bagages à enregistrer, là prenez un petit quart d'heure de plus que la normale, pour vous rassurer. Car ce qui change dès ce 27 mars, c'est la fermeture partielle du Hall D sur la droite, en face des parkings P1 et P2, et la réouverture du Hall A, tout à gauche.

Cela signifie que les comptoirs d'enregistrement normalement installés dans le Hall D sont réaffectés vers les autres halls A, B ou C. Il s'agit de la British Airways (Londres), Air Transat vers Montréal, FlyBe et Jet2.Com vers l’Angleterre, Aer Lingus pour l'Irlande, les compagnies du Maghreb (Royal Air Maroc, Air Algérie, Air Azur, Air Arabia, Tunisair, Tui Fly) et Aegean Airlines vers la Grèce. En revanche si vous avez l'habitude de voler avec Air France, avec le low-cost par exemple, vous ne serez pas déboussolés, pas de changement.

Les travaux n'ont par ailleurs aucune incidence sur le stationnement, les transports en commun ou même les contrôles de sécurité.

Et c'est justement ce hall D qui est partiellement fermé dès ce lundi 27 mars. © Radio France - Bénédicte Dupont

