L'aéroport du Touquet-Paris-Plage renommé aéroport Élizabeth II

Six jours après la mort de la reine, la mairie du Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais) annonce ce mercredi matin le changement de nom de son aéroport pour lui rendre hommage.

"Avec cette décision, notre aéroport affirme et renforce son statut de plus britannique des aéroports français", explique la mairie dans un communiqué publié ce mercredi matin. L'aéroport du Touquet-Paris-Plage sera renommé aéroport Élizabeth II. La ville "possède depuis sa création des liens indéfectibles avec le Royaume-Uni" et de nombreux Britanniques empruntent cet aéroport.

Construit pour accueillir la clientèle britannique

Prise six jours après la mort d'Élizabeth II, cette décision s'inscrit aussi dans un hommage à son oncle Edouard VIII, qui avait visité la station balnéaire où il avait pratiqué l’équitation et le char à voile.

L'aéroport est situé à 2,9 km à l’est-sud-est du Touquet-Paris-Plage. Selon le communiqué de la municipalité, il a été construit "au cœur des années 30 afin d'accueillir les avions de la clientèle britannique". Le lieu "devient même dans les années 50, et toujours à la faveur d'un tourisme florissant, le troisième aéroport de France en termes de passagers" derrière Orly et Nice. Il est essentiellement utilisé par des avions de tourisme et des avions-taxi.