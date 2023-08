L'aéroport du Touquet rebaptisé au nom d'Elizabeth II

L'aéroport du Touquet va prendre le nom d'Elizabeth II. Il devient officiellement "l'Aéroport International Elizabeth II du Touquet-Paris-Plage". La ville a annoncé ce lundi avoir obtenu l'accord du roi Charles III pour donner le nom de la défunte reine à l'aéroport. Dès le décès de la souveraine en septembre 2022, le maire LR Daniel Fasquelle avait fait part de sa volonté de lui rendre ainsi hommage. Pour la Ville du Touquet, cette opération est "un hommage à une grande reine" et une "reconnaissance pour la plus britannique des stations françaises". Elle précise dans un communiqué que l'aéroport du Touquet a été conçu dans les années 30 pour accueillir, par avion, la clientèle britannique. Reste maintenant à fixer une date pour l'inauguration. On ne sait pas encore si des membres de la famille royale seront présents.

