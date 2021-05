L'aéroport Marseille Provence propose sept nouvelles destinations cet été

L'aéroport Marseille Provence (AMP) annonce 23 nouvelles lignes et sept nouvelles destinations cet été au départ de Marignane. n pourra notamment s'envoler vers Dzaoudzi (Mayotte).

L'aéroport Marseille Provence (AMP) prépare le déconfinement des Français cet été, en annonçant 23 nouvelles lignes et sept nouvelles destinations cet été au départ de Marignane. Désormais, on pourra donc s'envoler vers : Dzaoudzi (Mayotte), Paris Beauvais, Limoges, Las Palmas (Canaries), Alghero (Italie), Essaouira (Maroc) et Tetouan (Maroc).

Reprise des longs courrier vers l'Océan indien

C'est Air Austral qui assurera le nouvelle liaison en vol direct vers Dzaoudzi (Mayotte) et Corsair avec une escale à Saint-Denis de la Réunion. Corsair proposera aussi deux vols par semaine vers l'Ile de la Réunion à partir du 21 juin. Concernant les logs courriers, ceux à destination de Dakar (Sénégal) et Addis-Abeba (Ethiopie) se poursuivent cet été avec Air Sénégal et Ethiopian Airlines.

Les vols vers Montréal (Canada) assurés par Air Transat devraient reprendre fin juin (sous réserve de la levée des restrictions)

La compagnie Binter arrive pour la première fois à l'AMP avec des vols vers Las Palmas (Canaries) une fois par semaine à partir du 2 juillet.

Ryan Air annonce huit nouvelles lignes concernant le transporteur irlandais sur l'AMP, vers Minorque, Corfou (Grèce), Rhodes (Grèce), Alghero (Italie), Bari, (Italie) Paris Beauvais, Essaouira (Maroc) et Tétouan (Maroc).

Air France assurera neuf liaisons saisonnières (Biarritz, Caen, Strasbourg, Rennes, Héraklion, Athènes) avec trois nouveautés : Corfou (Grèce) , Alger (Algérie) et Catane (Italie). Ces liaisons s'ajoutent à celles qui sont assurées à l'année : Paris Charles de Gaulle, Paris Orly, Lyon, Bordeaux, Lille et Toulouse.

Volotea assurera la nouvelle ligne vers Limoges, et six lignes vers l'Algérie à compter de mi-septembre : Annaba, Bejaia, Constantine, Oran, Sétif, Tlemcem.

Air Corsica proposera cet été quatre vols par jour vers Figari et trois vols par jour vers Ajaccio, Bastia et Calvi.

Air Arabia propose deux nouvelles destinations vers Oujda et Fès (sous condition de réouverture des frontières avec le Maroc)

Depuis les annonces du plan de déconfinement par le gouvernement, l'aéroport Marseille Provence constate que les réservations de parking ont doublé pour les prochaines semaines, pour atteindre des niveaux jamais atteints depuis le début de la crise, y compris lors de l'été 2020.

Cet été, l'AMP propose au total 114 destinations vers 25 pays.