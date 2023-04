L'aéroport Marseille Provence sera accessible en téléphérique en 2027

Le projet de téléphérique urbain entre la gare de Vitrolles et l'aéroport Marseille Provence situé sur les bords de l'étang de Berre à Marignane, est cette fois sur les rails. Un arrêt est aussi prévu chez Airbus Helicopters qui apporte 10% du financement tout comme l'aéroport. La Métropole qui assure l'essentiel des quelque 30 millions d'euros chiffrés, annonce ce mardi que les études de faisabilité sont bouclées. "On avait 50 ans de retard et grâce à ce funiculaire on aura nettement de l'avance", se réjouit sur France Bleu Provence la présidente de la Métropole Martine Vassal.

Le chantier doit débuter en 2025 pour une mise en service en 2027. Comme pour les "œufs" au ski, le principe du téléphérique urbain qui se développe en France , comme à Toulouse et Brest, consiste à transporter des voyageurs dans des cabines suspendues à un câble.

A quoi va ressembler ce téléphérique ?

Il faut imaginer un kilomètre de gros câbles sur lesquels reposent six cabines automatisées. D'une capacité de 40 passagers chacune. Le voyage se fera au moins à 20 mètres de hauteur, le dénivelé est d'environ 10 mètres entre le départ et l'arrivée. Le projet prévoit aux heures de point un débit de 2.400 passagers à l'heure.

Un arrêt est donc prévu chez Airbus où travaillent quelque 18.000 salariés et sous-traitants de l'avionneur européen. Et au-delà, le bassin d'emploi concerne 34.000 salariés. Pour ceux qui redoutent le mal de l'air les jours de Mistral, le dispositif est prévu pour supporter des rafales jusqu'à 110 km/h ! En cas de fermeture temporaire du téléphérique, des bus de substitution seront proposés aux voyageurs assure la Métropole. Le trajet, garanti sans retard, "doit durer 6 minutes", promet Martine Vassal, c'est à dire trois fois moins qu'aujourd'hui en bus aux heures de pointe.

Quel prix pour le trajet ?

Alors que le projet a été présenté ce mardi par la Métropole, France Bleu Provence a vérifié l'avis des voyageurs et salariés d'Airbus.

Bientôt un ascenseur incliné reliera la gare ferroviaire et routière

En parallèle de la télécabine vers l'aéroport, un funiculaire va relier la gare de Vitrolles à la gare routière située 35 mètres plus haut sur le rocher. "Ce sera un ascenseur incliné sur des rails" précise la Métropole. Les travaux sont en cours pour une mise en service programmée à la fin 2024.