L'aéroport Toulouse-Blagnac retrouve sa trajectoire petit à petit en 2023

L'aéroport Toulouse-Blagnac vole toujours entre deux eaux en ce début 2023. Plus de 7 millions de voyageurs en 2022 sont passés par l'aéroport de la métropole toulousaine, mais c'est un niveau encore inférieur de presque 27% par rapport à la fréquentation d'avant-Covid. Les low-cost représentent environ 50% du trafic désormais.

2022 tout en contraste

L'année 2022 avait commencé doucement, avec seulement 50% du trafic d'avant covid sur les mois de janvier et février, mais la tendance s'est inversée en fin d'année. Pour cet été 2023, un nouvel effort est proposé vers de nouvelles destinations européennes mais aussi en-dehors des frontières de l'U.E., vers le Canada ou le Qatar . Ce sont aussi leurs positions de "hubs" régionaux qui font de Montréal et de Doha des destinations charnières et des perspectives de développement, espèrent les compagnies qui desservent Toulouse.

Philippe Crebassa, le directeur de l'aéroport Toulouse-Blagnac passe en revue avec nous les différents sujets en ce printemps 2023 contrasté.

France Bleu Occitanie : En 2022, vous redressez la barre, mais c'est un bilan en trompe-l'œil ?

Philippe Crebassa : Oui. L'année 2022 nous a tous surpris par la dynamique de la reprise puisque nous avons démarré avec la cinquième vague covid en janvier-février, à un peu plus de 50 % du niveau de trafic sur la même période en 2019. Et nous avons fini l'année en décembre à plus de 80 % de ce que nous faisions en 2019 sur la même période. Au fil de la sécurisation sanitaire mondiale et de l'ouverture et de la réouverture des frontières, le trafic a repris de l'ampleur avec un bel été pour les compagnies et pour les aéroports.

Ça veut dire que vous pensiez retrouver ce fameux niveau d'avant covid ? A quel terme ?

On est toujours dans la dynamique de rattrapage et nous imaginons retrouver notre "trafic 2019", autour de 2025. Ce qu'on sait, c'est que l'engouement pour le voyage est toujours là. Nous avons un déplacement de clientèle : nous avons moins de trafic affaires et nous avons plus de trafic affinitaires. Les passagers qui se déplacent pour voir leur famille, leurs amis, mais également les passagers qui vont se déplacer pour faire du tourisme à l'étranger ou pour venir visiter notre belle région. Ces deux segments de trafic affinitaire et touristique ont pris beaucoup plus d'ampleur qu'avant crise.

Conjoncturellement, le mois de mars est compliqué aussi avec les grèves ? 400 vols annulés sur les quinze derniers jours, c'est ça ?

Oui, les mouvements sociaux en particulier sur le contrôle aérien ont amené les compagnies à abattre leurs programmes de 20, 30, 40 jusqu'à 50 % selon certaines journées. Et donc cela se ressent directement sur notre activité. Près de 400 vols annulés sur les dernières semaines et quelques dizaines de milliers de passagers qui n'ont pas pris l'avion et que nous attendions pour ce mois de mars.

Un mois de mars touché par les grèves

Nous avons déjà vécu des périodes semblables, des mouvements sociaux plus ou moins d'ampleur, qui ont affecté le trafic, mais effectivement, de manière tout à fait temporaire. Donc, nous pensons qu'en allant vers l'été et si la situation politique générale s'apaise, nous retrouverons la dynamique que nous attendions.

Les gisement de nouveaux trafics, c'est aussi des nouveautés de destinations ? Vous avez une politique commerciale assez offensive, non ?

Oui, et c'est bien dans les deux sens. C'est à dire autant pour permettre aux Occitans ou aux Toulousains de prendre l'avion et d'aller plus facilement à l'étranger, voire sur d'autres continents comme en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis, mais également vers l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie, avec le Qatar. Mais c'est aussi attirer une nouvelle clientèle touristique, en particulier à Toulouse et en Occitanie. Les clients nord-américains et canadiens en particulier, sont friands d'Europe, on le sait, et ont cet été très envie de revenir en Europe. Et nous espérons bien sûr que l'Occitanie et Toulouse prendront leur part dans ce retour des Nord-Américains.

Dans vos projets, vous portez l'idée de deux centrales photovoltaïques pour 2025. Vous allez me dire si c'est du greenwashing, c'est à la mode, ou si c'est une manière pour vous de chercher de vrais gisements d'économies d'électricité et de production d'énergie.

Ici, à l'aéroport, on se doit d'être très pragmatique et on a identifié l'an dernier un vrai gisement à la fois d'économies pour notre propre rentabilité, mais également de décarbonation, car nous sommes engagés depuis plus de dix ans dans la décarbonation à travers l'énergie photovoltaïque et nous avons identifié un potentiel très intéressant sur nos parcs Eco, le P5 et le P6 pour faire des ombrières en photovoltaïque et produire de l'énergie pour nos propres besoins comme pour les besoins d'acteurs autour de nous.

25% de votre propre consommation c'est votre objectif sur l'un des deux parcs, pourquoi ne pas aller au-delà finalement ?

Tout simplement parce que les cycles de production et de consommation ne sont pas complètement alignés. Nous consommons aussi de l'électricité la nuit, quand, bien sûr, la centrale photovoltaïque ne produit pas. Donc nous avons structurellement une partie de l'électricité consommée que nous ne pourrons pas couvrir par l'énergie photovoltaïque.

Mais en même temps, vous avez aussi de la place ! Donc il y aura un deuxième parc, sur le parking P6, celui-ci pour vendre, vous rentabilisez votre espace pour devenir un producteur d'électricité ?

C'est tout à fait ça. J'ai dit dans d'autres occasions, que l'aéroport a vraiment un rôle à jouer dans la mutation énergétique de son territoire. Pour la production, pour le stockage d'énergie et pour la distribution, la production, on vient d'en parler sur les centrales photovoltaïques. Vous savez que nous avons aussi une centrale biomasse qui chauffe aujourd'hui les trois-quarts de nos sols dans l'aérogare à partir de la biomasse. Mais nous avons aussi du potentiel pour stocker, stocker de l'énergie électrique, stocker de l'hydrogène. Nous avons une première station de production, de stockage et de distribution de l'hydrogène pour nos propres besoins, mais aussi pour les besoins de notre écosystème. Et cette deuxième centrale photovoltaïque, elle va servir à ça. Elle va finalement servir de diversification de l'offre pour augmenter la souveraineté énergétique.

Pour le moment, les avions grand public fonctionnent toujours au kérosène. Quand une figure du débat public comme Jean-Marc Jancovici dit qu'il faudra peut-être se limiter à quatre trajets en avion dans sa vie , est-ce que ça vous bouscule dans vos certitudes, dans celles de vos clients ?

Aujourd'hui, on se projette à l'horizon 2035 pour l'avion à hydrogène. En 2035, c'est dans une dizaine d'années à peu près. Est ce qu'en 1959 on imaginait que des hommes allaient marcher sur la Lune ? Je crois profondément en la capacité de l'homme à innover et à trouver des solutions technologiques. Vous le voyez aujourd'hui, les carburants d'aviation durable, ce n'est pas un mirage technologique, c'est une réalité. C'est une difficulté économique parce que ces carburants coûtent plus cher. Mais nous avons lancé cette initiative avec la Région, avec Airbus, avec l'Etat pour travailler ensemble à développer la filière dans la région de production de carburant durable, d'offrir des incitations financières pour aller plus vite dans l'incorporation. Et demain, nous aurons, j'en suis convaincu, des avions qui voleront de manière complètement décarbonée. Il faut être patient, mais la trajectoire est fixée.

NB : Désormais les vols intérieurs commerciaux sont interdits s'il existe une alternative en moins de 2h30 de train , mais Toulouse-Blagnac n'est pas concerné. En revanche, l'arrivée du TGV d'ici 10 ans changera la donne, car l'essentiel du trafic aujourd'hui se fait entre Toulouse et Paris.