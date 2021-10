L'agglo du Pays de Grasse teste une benne électrique silencieuse pour collecter les déchets

Depuis 2014, deux mini-bennes électriques sillonnent déjà les petites rues du centre-ville de Grasse, mais l'ambition de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse est de continuer à décarboner sa flotte de véhicules. Le groupe Ippolito et Renault Truck ont mis au point un véhicule 100 % électrique de 26 tonnes pour ramasser les déchets, il roule grâce à une batterie au lithium de 600 volts, son bras mécanique pour soulever les bacs est électrique, ainsi que le système de compactage.

Une autonomie pour une tournée de 100 km

Avec ce camion, huit à dix tonnes de déchets peuvent être collectés en une tournée d'une centaine de kilomètres avant de devoir recharger la batterie au dépôt. Dans l'agglomération de Grasse, la topographie est particulière, ça monte, ça descend, il fallait vérifier que le camion tienne la distance, "ça a fonctionné", répond Julien Jamet, directeur de la gestion des déchets à la communauté d'agglo du pays de Grasse.

Une solution moins polluante et plus silencieuse, ça permet de ne pas être réveillé au passage du camion poubelle à cinq heures du matin, et ça les habitants l'apprécient. Un bilan sera fait de cette expérimentation d'une semaine, par le service de la propreté urbaine. Ensuite la communauté d'agglomération décidera ou non d'investir. La collectivité espère disposer d'ici 2023 de 25% de véhicules propres (bus, véhicules électriques pour le personnel administratif, bennes pour la collecte des déchets ).

Le coût de cette benne électrique : 450 000 euros, "avec les économies de carburant réalisées et de maintenance ça revient à 10 % plus cher qu'un véhicule thermique", précise Nicolas Ryckaert, directeur opérationnel d'Aur Truck qui précise que des aides fiscales sont possibles pour les collectivités locales. L'agglo de Grasse est dotée de 49 véhicules qui parcourent chaque jour 490 km² de territoire pour ramasser les déchets.