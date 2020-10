L'Agglo Pays d'Issoire change de braquet et prépare son plan vélo

Le projet existait avant le boum de la pratique du vélo d'après confinement. Le bureau d'étude avait été retenu au mois de février et l'enquête devait être lancée au printemps. Elle a donc commencé avec un peu de retard mais se justifie d'autant plus aujourd'hui. Il n'y a pas de statistiques sur la pratique du vélo dans et autour d'Issoire mais les cyclistes semblent plus nombreux. Et les APIlib', les douze vélos en libre service depuis un mois, sont bien utilisés.

L'enquête doit justement permettre d'en savoir un peu plus. Elle se passe sur internet, sur le site de l'agglomération. Elle prend quelques minutes et elle est ouverte jusqu'au 20 novembre. Elle va permettre de réaliser un diagnostic sur la pratique du vélo, version grand public (domicile travail, école, loisirs, tourisme, etc...) mais aussi version des communes. Les 88 communes du Pays d'Issoire ont aussi leur questionnaire, plus détaillé, qui porte notamment sur les infrastructures.

Tout le monde invité à répondre

Pour le grand public, l'idée est d'avoir l'avis des cyclistes, pourquoi ils se déplacent à vélo, mais aussi des automobilistes, pourquoi ils préfèrent un autre mode de déplacement. Pas question de convertir tout le monde au vélo mais d'essayer d'en favoriser l'usage. Ce qui passe avant tout par des aménagements sécurisés.

L'Agglo Pays d'Issoire part d'une page presque blanche. Cette enquête va également permettre de recenser les aménagements existants (piste cyclable, bande cyclable, zone 30, zone apaisée, stationnement vélos, etc...) et d'en définir de nouveaux. Il faudra de toute façon du temps. Le programme d'investissement devrait durer une dizaine d'années.