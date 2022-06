Les bus, vélos et trams gratuits pour les moins de 26 ans les week-ends cet été dans la métropole de Dijon

La métropole de Dijon remet en place cet été le dispositif dans les transports en faveur des moins de 26 ans le week-end. Les bus et tramways pourront être empruntés gratuitement le week-end, les vélos seront aussi gratuits en juillet et août.

Retour en 2021, la métropole de Dijon reconduit les mesures en faveur de la mobilité des moins de 26 ans pour les mois de juillet et août. Durant tous les week-ends estivaux, les jeunes pourront prendre gratuitement bus et tramways, les plus sportifs pourront aussi empruntes sans rien débourser les vélos roses et gris de Divia. Cette fois, la mesure sera valable tous les jours de la semaine.

Gratuité élargie aux vélos cette année

L'été dernier, le dispositif avait drainé 1500 jeunes supplémentaires dans les transports dijonnais. L'idée est que l'initiative, cette année élargie aux deux-roues, ait le même effet d'entrainement. D'ailleurs l'agglomération vise un triplement des utilisations de vélos d'ici 2030. Objectif : que 12% des déplacements s'y fassent en pédalant d'ici 8 ans, d'où l'agrandissement du réseau de pistes cyclables qui compte désormais 340 kilomètres. La collectivité y consacre 2 millions d'euros chaque année.

"Si c'est gratuit, pourquoi pas ?"

Mais qui dit gratuité des vélos, ne dit pas unanimité pour les emprunter par les principaux intéressés en juillet et août. Pour bénéficier des mesures, il faut donc avoir moins de 26 ans et être muni d'une carte DiviaMobilités ou bien souscrire à l’abonnement « Pass week-end été - 26 » et/ou « Pass DiviaVélodi été - 26 ». A noter que la caution de 200 euros pour emprunter les vélos ne sera plus demandée.

