L'aire de Fabrègues sur l'A9 prête à accueillir les vacanciers

Sur l'A9 au km 111 on trouve l'aire de Fabrègues. Entre la cafétéria, l' hôtel, le fast-food et la sandwicherie on attend plus de 4000 clients.

La circulation sera dense sur les routes ce week-end principalement sur les axes autoroutiers depuis le nord du pays en direction du sud. Ce vendredi est classé ORANGE au niveau national / ROUGE en Ile-de-France. Bison Futé conseille d'éviter l'autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 9 heures à 21 heures. Demain samedi est classée ORANGE au niveau national dans les deux sens de circulation. Quittez les grandes métropoles avant 9 heures.

Sur l'A9 au km 111 on trouve l'aire de Fabrègues qui se prépare à voir passer un flot de touristes. A la cafétéria, l' hôtel, le fast-food et la sandwicherie on attend plus de 4000 clients soit 4 fois plus q'un weekend classique (ce chiffre ne prend pas en compte les clients des deux stations services et ceux qui vont aux distributeurs de boissons).

La pause pipi

Lorsque l'on s'arrête sur une aire c'est d'abord pour faire une pause pipi. On se restaure aussi Samuel Larby qui dirige la cafétéria, le fast food et la sandwicherie a fait le plein de marchandises : 1000 litres de boissons surtout de l'eau, 1000 kilos de frites, 1200 cafés à servir, sans oublier les 1000 rouleaux de papier toilette. "Sur un weekend de chassé croisé on a pas le droit de se rater sur le PQ" dit il en souriant. Il a aussi recruté du personnel en renfort pour le nettoyage notamment car les vacanciers manquent de civisme " ils mangent à côté de leur voiture et laisse les papiers s'envoler".

un weekend de chassé croisé, on a pas le droit de se rater sur le papier toilette

A la station service on a rempli les cuves de 115 000 litres de gazoil soit deux à trois fois plus que d'habitude. A la caisse les brumisateurs sont en bonne place, ils devraient se vendre comme des petits pains.

Sur un weekend de grands départs il y a forcément un peu de stress, on redoute un problème de climatisation, un réfrigérateur qui tombe en panne ou pire un accident a l'entrée de l'aire qui empêche les automobilistes de s'arrêter. Samedi et dimanche l'aire de Fabrègues accueille un marché artisanal et un Food Truck pour faire déguster les produits Sud de France. Le weekend suivant, des jeux gonflables pour les enfants.

Dans le sens des départs : > Vendredi 12 juillet : ORANGE au niveau national et ROUGE en Ile-de-France > Samedi 13 juillet : ORANGE au niveau national > Dimanche 14 juillet : VERT au niveau national et ORANGE en régions Bourgogne et Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le sens des retours : > Vendredi 12 juillet : VERT au niveau national > Samedi 13 juillet : ORANGE au niveau national > Dimanche 14 juillet : VERT au niveau national