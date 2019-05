L'Allemagne teste une autoroute électrique pour les poids-lourds

Une autoroute électrique a été inaugurée début mai près de Francfort en Allemagne. Sur un tronçon de 5 kilomètres, les camions peuvent y rouler à l'électricité grâce à des câbles et des caténaires. L'objectif premier est de consommer moins d'essence et donc préserver l'environnement.

Des camions reliés à des caténaires

Le camion doit être équipé d'un moteur hybride, capable de rouler au carburant et à l'électricité. Quand il passe sous les caténaires installées sur l'autoroute, le chauffeur peut y connecter son camion grâce à des pantographes. L'électricité est alors transférée vers le moteur électrique et peut également charger la batterie. Lorsque les câbles ne sont plus disponibles ou que la batterie est déchargée, c’est l’autre moteur à l'essence qui prend le relais.

Un système écologique, avec moins d'émission de gaz à effet de serre mais aussi économique. Les experts estiment que cela permet d'économiser 20 euros sur une distance de 100 kilomètres. Reste encore à amortir le coût de l'équipement : 150.000 euros par camion. A Francfort, l'investissement total s'élève à 30 millions d'euros.

Un autre projet à Rastatt

Un projet similaire devrait voir le jour l'an prochain encore plus près de l'Alsace à Rastatt dans le land du Bade-Würtemberg. Près de Francfort, un bilan sera fait à l'issue d'une période de test de quatre ans. "C'est sûr, on ne verra pas dans dix ans, des camions utiliser ces caténaires partout en Allemagne, mais peut-être sur quelques axes routiers principaux", estime Karl-Friedrich Ziegahn, professeur à l'université de Karlsruhe, spécialiste des transports, "de Bâle à Fancfort , de Francfort à Hambourg ou encore d'est en ouest, de Pologne vers le Luxembourg ou la France... ces axes, je peux déjà imaginer qu'ils seront équipés de ces caténaires".