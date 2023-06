L'ambition corse de la CMA-CGM

La Méridionale qui dessert les ports d**'Ajaccio** (avec Corsica Linea) et de Porto-Vecchio sous le régime de la DSP maritime (2023-2029) vient d'être rachetée par la CMA-CGM, troisième opérateur mondial pour le fret ayant réalisé en 2022 un bénéfice de 23 milliards d'euros.

Cette acquisition dont le montant n'a pas été communiqué par le groupe, conclut quatre mois de transactions avec le groupe Stef, jusque là propriétaire de la compagnie, qui détient 4 navires et emploie 600 salariés. Pas de turbulences sociales confirme la CMA-CGM, tandis que les syndicats n'ont pas manifesté pour l'heure d'inquiétude.

"Nous portons une ambition forte pour la Corse en Méditerranée", explique Jean-Emmanuel Sauvée, président du conseil d'administration de la compagnie, invité de la rédaction de RCFM.

La compagnie CMA-CGM qui a déjà un pied dans l'île avec le journal Corse-Matin qu'elle détient depuis l'automne 2022, dit s'engager pour former "un corridor vert en Méditerranée", notamment via une flotte fonctionnant au GNL et sans émission de CO2. L'armateur spécialiste du fret, mais pas du trafic passagers, prévoit de lancer la construction de deux nouveaux navires dès 2026 dans ce cadre.

La CMA-CGM a également annoncé vouloir nouer un partenariat avec le lycée maritime de Bastia pour la formation " au soutien d'une filière maritime française durable".

Cette arrivée de l'ogre des mers dans l'île n'avait pas était bien accueillie de prime abord par les élus de l'assemblée de Corse. A commencer par Gilles Simeoni qui menaçait cet hiver de dénoncer la DSP avec ce changement d'actionnaire dont il ignorait le projet. Ce d'autant que le groupe manifestait ses intentions début février, quelques semaines après le vote de la DSP par l'assemblée de Corse. Mi avril, le président de l'exécutif se radoucissait après sa rencontre avec Rodolphe Saadé, le président de la CMA-CGM.

La compagnie avait également présenté sa feuille de route aux présidents de groupe qui craignaient une "distorsion de concurrence" ou l'émergence d'un "monopole" dictant in fine les règles du jeu.

Depuis, la classe politique insulaire est rassurée sur l'arrivée de ce nouvel opérateur qui rebat les cartes du maritime. Pour l'heure, ni la collectivité de Corse, ni l'office des transports n'ont souhaité s'exprimer sur ce sujet.