L'amigo, le bus des boites de nuit reprend du service à Montpellier

Reprise de service pour l'Amigo, le bus des noctambules qui dessert les secteurs des boites de nuit et bars musicaux. Il circule de nouveau à compter de ce jeudi 17 février, les jeudis, vendredi et samedi jusqu'à 5 heures du matin.

Avec la réouverture des discothèques et bars dansants mercredi 16 février, l' Amigo, le bus des noctambules reprend du service à Montpellier à compter de ce jeudi.

Ce service de bus effectue la navette entre le centre ville et les discothèques de la périphérie, les jeudis, vendredis et samedis de minuit à 5heures du matin,(6 heures l'été). Il évite aux fêtards de prendre leur véhicule et leur permet de rentrer en sécurité pour eux et pour ceux qu'ils auraient pu croiser.

Ce service de bus est au tarif d'un aller retour sur le réseau Tam, et prend les cartes d'abonnement et le nouveau pass gratuité. Un titre de transport qu'il faut valider à la montée à l'avant du véhicule.

Au retour, il s'arrête à la demande des clients qui doivent indiquer au chauffeur le lieu de l'arrêt à leur montée à bord.

Pour consulter les itinéraires, les secteurs desservis, et les arrêts , il faut aller sur tam-voyages.com

Pour l'heure le port du masque reste obligatoire comme dans tous les transports en commun.