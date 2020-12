L'ancienne gare de la Médoquine à Talence accueillera des voyageurs en 2025

L'ancienne gare de la Médoquine à Talence rouvrira en 2025 au plus tard au lieu de fin 2023 comme cela avait été annoncé initialement. La ville de Talence, la Région et Bordeaux Métropole ont présenté hier les grandes lignes du projet.

La réouverture de cette gare est considérée comme l'une "des pierres fondatrices du RER Métropolitain" puisqu'elle sera desservie par deux lignes : Bordeaux - Le Verdon ainsi que les TER Libourne - Bordeaux - Arcachon. La gare de la Médoquine deviendra ainsi un lieu stratégique sur l'agglomération explique Emmanuel Sallaberry, le maire de Talence : "Ca va devenir, avec 5.000 voyageurs par jour, la deuxième ou troisième gare de l'agglomération. Elle permettra de desservir les campus et de pouvoir utiliser le train comme un moyen de locomotion au quotidien".

Un pôle d'échanges multimodal

La réouverture de cette gare sera accompagnée de l'aménagement d'un pôle d'échanges multimodal avec notamment la création d'une ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) juste à côté. Elle reliera l'hôpital Pellegrin aux quartiers Talence Thouars et Gradignan Malartic.

"Cette liaison permettra de délaisser la voiture, ajoute le maire. Nous voulons vraiment en faire une gare des mobilités douces où l'on pourra venir en vélo ou à pieds... L'idée c'est aussi d'être une gare de demain où l'on pourra trouver des services publics par exemple, pour en faire un lieu de vie", explique le maire de Talence.

Le bus à haut niveau de service (BHNS) passera juste à côté de la gare. © Radio France -

Des concertations à venir

Des concertations seront mises en place avec les riverains à partir de février 2021 autour de ce pôle d'échanges multimodal. L'épidémie du Covid-19 a retardé ces rendez-vous ce qui explique en partie le retard pris dans ce projet selon Emmanuel Sallaberry. Concernant le financement total de cette nouvelle gare, rien est encore fixé et des discussions doivent avoir lieu entre tous les différents acteurs, notamment la SNCF.

Les travaux commenceront ensuite. La gare ne recevant plus de voyageurs depuis près de 70 ans, le chantier est assez important : "D'abord parce que les trains ne s'arrêtent plus ici mais ils continuent de circuler, ce n'est pas simple de lancer des travaux. Et puis il faut créer des quais, des escaliers, des escalators... Et je ne veux pas qu'il y ait d'expropriations, il faut réfléchir à ça aussi", affirme le maire.

De son côté, l'association Trans'cub réclame une réouverture en 2022. Elle demande également à ce que la gare soit ouverte à tous les TER du sud de l'Aquitaine : ceux de Mont-de-Marsan et Dax (vers Pau et Hendaye). Pour le moment ce n'est pas envisagé, mais "rien n'est interdit" répond le maire Emmanuel Sallaberry, qui rappelle qu'il y a encore un an et demi la réouverture semblait presque impossible. Il assure enfin qu'il se battra pour que le projet avance le plus vite possible.