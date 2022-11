L'ancienne voie ferrée entre Saint-Jean-de-Védas et Fabrègues va devenir une piste cyclable

Les travaux de démontage des rails entre Fabrègues et Saint-Jean-de-Védas ont débuté en novembre.

Le vélo prend la place du train. Une partie de l'ancienne voie ferrée Montpellier-Paulhan va être transformée en piste cyclable. Les travaux pour enlever les rails ont débuté le 7 novembre et se termineront en décembre. La piste cyclable sera opérationnelle fin 2024. Près de 8,5 kilomètres de voie dédiée au vélo entre Saint-Jean-de-Védas et Fabrègues. Les rails seront récupérés et réutilisés par l'entreprise Renofer. Ce chantier de démontage ne coûte donc rien à la métropole de Montpellier.

Une voie ferrée transformée en piste cyclable

Cette voie ferrée est inutilisée depuis 1970. Pourquoi avoir choisi de la transformer en piste cyclable plutôt que d'y refaire rouler un train ? Trop long et trop cher répond le maire de Montpellier et président de la métropole, Michaël Delafosse.

Ce n'est pas à la métropole mais au gouvernement qu'il faut poser la question se défend Julie Frêche, vice-présidente de la métropole en charge des transports. "L'Etat a arrêté cette ligne de chemin de fer. C'est donc à l'Etat de faire le choix du ferroviaire. Mais pour cela, ça demande effectivement des engagements financiers."

En ce qui concerne la métropole de Montpellier, Julie Frêche assure qu'elle continue à développer les mobilités douces : "Nous avons fait le choix du transport public par rapport à la voiture. Nous allons offrir des alternatives aux mobilités du quotidien pour que les gens puissent rejoindre leur travail sans se retrouver 1 h et demie dans les embouteillages."

Relier Fabrègues à Saint-Jean-de-Védas en vélo

Une piste cyclable indispensable pour aller à Saint-Jean-de-Védas et prendre le tramway jusqu'à Montpellier en toute sécurité explique Jacques Martinier, maire de Fabrègues. _"Aujourd'hui, c'est un vrai parcours du combattant pour venir de Fabrègues à Saint-Jean-de-Védas ou à Montpellier sur la RD613 qui est une voie très empruntée. Il y a beaucoup de voitures et donc les vélos sont plutôt malvenus sur cette voie. Donc vivement que cette voie soit créée pour sécuriser l'accès au tramway." C_ette piste cyclable permettra aussi d'aller jusqu'au futur lycée de Cournonterral en vélo.

