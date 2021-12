L'appel à la prudence de la SNCF à la veille de la réouverture de la ligne Epinal - Saint-Dié-des-Vosges

Alors que la ligne ferroviaire entre Epinal et Saint-Dié-des-Vosges doit rouvrir ce dimanche 12 décembre après trois ans de travaux, la SNCF met en garde piétons et automobilistes : plus question de traverser les voies n'importe comment.

L'appel à la vigilance de la SNCF à quelques jours de la réouverture de la ligne TER entre Epinal et Saint-Dié-des-Vosges. La ligne était fermée depuis le 22 décembre 2018 car trop vétuste. Depuis, des travaux ont été menés pour un montant de 21 millions d'euros (financés par l'Etat et la région Grand Est) et la remise en route aura lieu le 12 décembre. Dès le 9 décembre, des circulations techniques seront réalisées sur les 49 kilomètres de la ligne. Et SNCF Réseau prévient : plus question de franchir les voies ferrées n'importe comment. L'entreprise ferroviaire se méfie des mauvaises habitudes prises depuis trois ans.

Des panneaux de signalisation temporaires sont installés depuis fin novembre aux principaux passages à niveaux de la ligne (il y en a 68 en tout). Des documents ont été envoyés dans les mairies, les établissements scolaires par exemple. Une campagne a lieu sur les réseaux sociaux et le message s'affichera aussi sur des sacs à pain en boulangerie.

Des promeneurs le long des voies

Par expérience, la SNCF sait que les automobilistes et les piétons prennent rapidement l'habitude de ne plus voir de trains. La vigilance diminue. Il faut reprendre les bons réflexes, explique Marie-Véronique Gabriel, directrice adjointe de SNCF Réseau Grand Est : "98% des accidents aux passages à niveau viennent d'une manque de respect du code de la route. Quand il n'y a pas eu de trains pendant trois, la baisse de vigilance peut être accentuée". Une mise en garde qui concerne aussi les piétons : "certains ont pris l'habitude de se promener le long des voies sauf qu'un train, ça va très vite, à 90 km/h, ça met plus de 800 mètres pour s'arrêter et on ne les entend pas toujours".

Les passages à niveau ont tous été révisés, promet SNCF Réseau. Trois installations ont même été supprimées lors des travaux de rénovation de la ligne.