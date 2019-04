L'appel à la prudence du préfet de la Manche avant les départs pour les fêtes de Pâques

Depuis le début de l’année, 11 tués et 147 blessés sont déjà à déplorer dans les 119 accidents recensés sur les routes du département de la Manche. Pour remédier à cette situation qualifiée "d'inacceptable", et à la veille du week-end prolongé de Pâques qui génère traditionnellement de nombreux déplacements, Jean-Marc SABATHÉ, préfet de la Manche, appelle à nouveau tous les usagers de la route à la plus grande vigilance et au strict respect des règles du code de la route.

Contrôles routiers renforcés

Pour éviter que de nouveaux drames ne se reproduisent face au relâchement des comportements au volant de certains conducteurs, le représentant de l'Etat indique que les contrôles routiers opérés par les forces de l’ordre seront renforcés pendant toute cette période, sur l’ensemble du réseau routier et autoroutier du département. "L’action des forces de l’ordre consistera notamment à lutter contre les excès de vitesse, la conduite sous l’emprise alcoolique et portera sur le contrôle et la verbalisation systématique des comportements dangereux non respectueux du code de la route", précise le préfet.