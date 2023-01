L’application Moovit confirme une perte d’usagers dans les transports en commun à Toulouse après la pandémie

Toulouse est la métropole où le Covid a frappé le plus fort en terme d'impact sur les usages de mobilité. Les Toulousains ont délaissé les transports en commun depuis la pandémie. Tisséo l’a concédé sur France Bleu Occitanie lors de notre matinale spéciale ZFE : l’entreprise dit avoir perdu 10% de sa clientèle depuis la pandémie et n'avoir récupéré que la moitié des clients perdus. Mais la tendance est confirmée par le rapport annuel de l'application mobile Moovit, un calculateur des itinéraires multimodaux qui revendique 17 millions d'utilisateurs en France. "Le recul des transports en commun a été l'un des plus forts en France, avec un retour post-crise encore plus lent", explique le directeur commercial Europe de Moovit, Mickaël Brami.

ⓘ Publicité

À lire aussi PHOTOS - Retour sur notre spéciale ZFE depuis le parking-relais Basso Cambo à Toulouse

Des habitudes bouleversées par le Covid

À Toulouse le premier mode de déplacement reste la marche à pied suivie de près par l'usage de la voiture personnelle qui s'est renforcé. Moovit travaille d'ailleurs avec Tisséo sur le lissage des heures de pointe, sur le report modal avec un stationnement en parking-relais, et pour éviter l'auto-solisme en promouvant le covoiturage. "Il y a toujours malgré tout des personnes qui continuent d'utiliser leur véhicule seul, y compris sur des trajets courts de quelques kilomètres seulement", déplore Mickaël Brami.

Dans son étude qui compare les habitudes de transport des habitants de neuf grandes métropoles françaises, Moovit pointe plusieurs changements à Toulouse. A commencer par un allongement du temps de transport : en 2020 en moyenne, les toulousains mettaient 33 minutes pour aller au travail en bus, en tram en vélo ou en train contre 41 minutes aujourd’hui. Cela représente dix minutes de moins qu’un parisien mais six minutes de plus qu'un nantais ou qu’un niçois.

Si la moitié des voyageurs toulousains passent moins de 30 minutes dans les transports, les trajets quotidiens de plus de deux heures en train, plus anecdotiques, sont cinq fois plus nombreux qu'en 2020. Ils ne représentent toutefois que 3% des usagers de l'appli, probablement d'anciens citadins partis vivre loin de la ville grâce au télétravail et devant y revenir de temps à autre.

La grosse percée des mobilités douces

Un point positif à retenir dans cette étude : Toulouse est avec Lille et Nantes la métropole où on attend le moins pendant son trajet : un tiers des usagers a moins de cinq minutes d'attente.

Et, sans surprise les vélos, trottinettes et autres scooters électriques ont pris de l’ampleur chez nous : 12% des utilisateurs de Moovit déclarent se servir de ces engins quotidiennement ; c'est deux fois plus qu'à Montpellier.