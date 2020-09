L'application PM Modality vient au secours des automobilistes de l'agglomération clermontoise

Parking Map a remporté le concours Auvermoov 2019, organisé par le Syndicat Mixte des Transports Clermontois (SMTC). Pendant un an, elle pourra donc expérimenter son application PM Modality sur l'agglomération clermontoise.

Trois parkings ont été retenus : le parking-relais Henri-Dunant et les parcs de proximité de Margeride et de la Pardieu-Gare, choisis parce qu'ils sont situés en périphérie de l'agglo clermontoise. Des capteurs et des caméras y ont été installés, et sur l'application, vous pourrez savoir en temps réel combien de places y sont disponibles, voire parfois leur emplacement exact !

L'application PM Modality - PM Modality

L'application permet aussi de calculer le temps de trajet, et même l'itinéraire le plus rapide pour aller d'un point A à un point B, en utilisant différents moyens de transport. En somme, PM Modality donne tous les outils pour gérer ses déplacements. Le but, ce n'est donc pas simplement de rendre la vie plus facile aux automobilistes, c'est aussi de désengorger le centre-ville, en encourageant l'intermodalité et en incitant à moins utiliser sa voiture.

Si l’essai d'un an est concluant, les emplacements temporaires des différents capteurs ou caméras installés actuellement sur les trois parkings seront pérennisés.