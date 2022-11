L'approvisionnement des stations essence pas encore revenu à la normale en Lorraine

"C'est encore catastrophique", regrette ce lundi Bernard Eve, porte parole des gérants de stations services indépendantes dans le Grand Est. Il possède deux stations en Lorraine : l'une dans la Meuse, toujours pas approvisionnée depuis le début du mouvement de grève. L'autre, située à Chambley, à proximité de l'aérodrome, "est livrée mais vraiment au compte-goutte", explique-t-il, ne craignant pas un retour à la normale avant le début du mois de décembre.

Beaucoup de difficultés

Selon ses mots, "la crise est toujours là", malgré le fait qu'une seule raffinerie soit toujours bloquée, à Feyzin, dans le Rhône. Avec des conséquences pour sa clientèle, habituée à venir dans ses stations. "On n'est plus crédibles puisqu'on leur dit qu'il y aura de l'essence le lendemain, mais finalement, il n'y en a pas", regrette-t-il. Le logiciel permettant de passer commande annule régulièrement les demandes, y compris pour les avions, qui ne peuvent plus non plus se ravitailler à Chambley.

Dans cette crise, Bernard Eve estime que les stations indépendantes ont été laissées de côté. "On a oublié un peu la campagne et notamment les professionnels comme les aide à la personne, qui doivent prendre la voiture." Et ce, malgré la proximité du dépôt d'essence de Saint-Baussant, à l'ouest de Pont-à-Mousson.