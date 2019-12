L’approvisionnement des stations-services ralenti mais assuré en Provence-Alpes-Côtes d'Azur

PACA, France

Le message est surtout d'éviter les pleins de précaution qui génèrent a la fois des files d'attente et vident sans raisons certaines cuves des stations-services. Eric Segurra, gérant de la station Total de La Tour-d'Aygues dans le sud Vaucluse, mais aussi président régional de la section détaillants en carburant et énergie du Conseil national des profession de l’automobile est très clair :

"Je pense qu’il ne faut pas faire paniquer les gens, je pense que les gens ont peur, explique-t-il. On n’est pas dans une situation normale où on commande et on est livré le lendemain, mais si les gens consomment normalement, sans faire de pleins de précaution, sans faire de bidons, en ne changeant pas leurs habitudes, ils arriveront à trouver du carburant."

"Il n’y a pas de pénurie de carburant, il y a des difficulté d’approvisionnement ! - Eric Segurra, président régional de la section détaillants en carburant et énergie du CNAPA

Le conseil des détaillants de carburant et du gouvernement est de se référer au site : prix-carburants.gouv.fr pour connaitre près de chez soi ou sur sa route les stations approvisionnées. Un site actualisé en ce moment deux fois par jour.

Moins de 3% des stations-services en France connaissent réellement actuellement des défauts de produits, gasoil ou sans plomb, précise l’Union française des industries pétrolières.