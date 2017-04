L'arrivée du tram D à Kehl: les conducteurs strasbourgeois se familiarisent avec le nouveau tronçon

Le 29 avril, les premières rames de tram traverseront le Rhin entre Strasbourg et Kehl. Un tram français qui traverse une frontière, c'est une "première". Ce 18 avril, la CTS et la Ville de Kehl ont signé la convention qui règlera l'exploitation de la nouvelle ligne transfrontalière.

Le samedi 29 avril, les Strasbourgeois et leurs voisins kehlois pourront enfin franchir le Rhin en tram, grâce au prolongement de la ligne D. Ce nouveau tronçon reliera Neudorf et la gare de Kehl en moins de dix minutes. La frontière allemande sera à 20 minutes du centre de la capitale alsacienne.

Les derniers détails techniques ont été validés officiellement ce mardi 18 avril à travers une convention bilingue de 111 pages, signée dans une rame de tram, devant la gare de Kehl, entre la C.T.S (la compagnie des transports strasbourgeois) et TDK-Ville de Kehl. Il faut notamment organiser l'exploitation de la ligne, sa maintenance ainsi que le travail des contrôleurs.

Un tram français en Allemagne, une "première" © Radio France - Corinne Fugler

La convention prévoit les conditions d'entretien des rames et des stations et les mesures à prendre en cas d'accident. Il faudra par exemple un interlocuteur bilingue pour gérer pannes et incidents techniques. Les contrôleurs allemands seront peu présents pour le moment, puisqu'ils ne seront pas habilités à exercer leur mission sur le territoire français. La tarification a d'ailleurs fait l'objet d'un accord précédent, pour permettre aux usagers d'emprunter des correspondances des deux côtés du Rhin. Ainsi, les abonnés strasbourgeois auront accès aux lignes de la T.G.O., la compagnie des transports de l'Ortenau, la région allemande située en face de Strasbourg.

Les conducteurs s'entrainent déjà

Le chantier de l'extension de la ligne D est quasiment terminé, les premiers essais sont concluants. Actuellement les conducteurs se familiarisent avec le nouveau tronçon et sa signalisation. Samedi 29 et dimanche 30 avril, Français et Allemands fêteront ensemble l'arrivée du tram. La liaison transfrontalière sera gratuite pendant tout le weekend et des animations festives seront organisées des deux côtés du fleuve.