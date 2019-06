L’assemblée de Corse attribue à Corsica Linea la DSP maritime transitoire

Corse, France

Corsica Linea remporte sans surprise l’appel d’offres pour la délégation de service public maritime transitoire 2019/2020 entre le continent et la Corse. C’est elle qui assurera le trafic maritime entre les ports de Marseille, Bastia, Ajaccio et l’Ile-Rousse. La Meridionale devrait poursuivre son activité sur les ports de Porto-Vecchio et Propriano, deux destinations dont l’appel d’offres a été jugé infructueux. Ces deux lignes ont permis aux deux compagnies, anciennement partenaires, de renouer le fil du dialogue et de mettre fin à une grève des marins de la Méridionale qui courait depuis une semaine.

Dans les rangs de Corsica Linea on apprécie à juste titre la décision de l'assemblée de Corse qui vient récompenser le travail engagés depuis des mois.